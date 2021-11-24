На челябинскую чемпионку мира по плаванию завели уголовное дело за оскорбление полицейских

Инцидент произошел в аэропорту Пулково. Фото: соцсети

Челябинская чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова стала фигурантом уголовного дела об оскорблении представителей власти. Она покрыла нецензурной бранью полицейских, которые задержали ее тренера Александра Ильина в аэропорту Пулково за отказ надеть медицинскую маску.

— Спортсменка умышленно и публично оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково». В отношении нее следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), — сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

За оскорбление полицейских Ильиной избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В скором времени спортсменке предъявят обвинение. Что касается тренера, то в отношении него составили административный протокол за неповиновение сотруднику МВД. Кроме того, будет дана оценка и полицейским, которые осуществляли задержание.

Ранее Симонова опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео с задержанием своего тренера. Во время этих событий она обозвала полицейских «уродами», а также выражалась нецензурной бранью.

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