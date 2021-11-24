В Челябинске суд признал невменяемым мужчину, который заставил дочь до смерти забивать свою родную мать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд освободил от уголовной ответственности 46-летнего жителя Нязепетровска, который заставил родную дочь убивать свою мать. Мужчину признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

— Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, подсудимый совершил инкриминируемые ему деяния в состоянии невменяемости, в остром интоксикационном психозе с искажениями восприятия, бредовыми переживаниями, психомоторным возбуждением и последующей тотальной амнезией происшедшего, — сообщили в суде.

Преступление произошло вечером 11 ноября 2020 года в Нязепетровске. Подсудимый вместе со своей супругой распивал спиртное в своей квартире. Здесь же находились их дочери девяти и трех лет. Мужчина страдал психическим расстройством из-за алкогольной зависимости. Как раз в тот момент это дало о себе знать. Он захотел убить свою жену и начал пинать ее и резать ножом. Затем он позвал старшую дочь и заставил ее бить металлическим совком по голове матери. Женщина от полученных травм скончалась на месте. И все это происходило на глазах трехлетней девочки.

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