Текслер назначил нового замминстра общественной безопасности Челябинской области

Прежний замминистра общественной безопасности ушел на повышение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместителем министра Челябинской области стала Светлана Клименюк. Соответствующее постановление с подписью губернатора региона Алексея Текслера опубликовано на сайте правовой информации.

— Назначить Клименок Светлану Юрьевну заместителем министра общественной безопасности Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, — говорится в документе.

Ранее Светлана Клименок отвечала в министерстве за отдел проектирования, организации исполнения, финансового сопровождения проектов и программ. До ее назначения заместителем министра общественной безопасности был Владимир Гусак, который в октябре пошел на повышение до первого замминистра.

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