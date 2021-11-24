Текслер назначил нового замминстра общественной безопасности Челябинской области

Прежний замминистра общественной безопасности ушел на повышение.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Заместителем министра Челябинской области стала Светлана Клименюк. Соответствующее постановление с подписью губернатора региона Алексея Текслера опубликовано на сайте правовой информации.
— Назначить Клименок Светлану Юрьевну заместителем министра общественной безопасности Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, — говорится в документе.
Ранее Светлана Клименок отвечала в министерстве за отдел проектирования, организации исполнения, финансового сопровождения проектов и программ. До ее назначения заместителем министра общественной безопасности был Владимир Гусак, который в октябре пошел на повышение до первого замминистра.
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