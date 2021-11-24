В Челябинском зоопарке родилась зебра повышенной пушистости

Фото: архив "КП"

В Челябинском зоопарке у саванных зебр Зефирки и Анри родился жеребенок - маленькая самочка повышенной пушистости. По словам сотрудников учреждения, роды прошли отлично, зоологи и ветеринары внимательно следили за процессом через камеры. Зефирка хорошо справилась и уже спустя несколько минут со всей материнской нежностью вылизывала дочку.

— Благодаря добрым людям с горячими сердцами и теплым технологиями жеребенок может не бояться суровых уральских холодов. Сейчас зебры находятся в обогреваемом зимнем помещении, предоставленном группой компании ПСО. А уже в пятницу маленькой полосатой лошадке предстоит первая прогулка в уличном вольере, — рассказали в Челябинском зоопарке.

Зоологи отмечают, что и мама и новорождённая чувствуют себя хорошо, вторая отличается бойким характером и присущим всем детям любопытством.

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