В Челябинске будут судить за взятки бывшего главного энергетика муниципального учреждения

Бизнесмены платили за приемку работ
Фото: Анастасия Осипова
В Челябинске закончили расследовать уголовное дело в отношении бывшего главного энергетика муниципального бюджетного учреждения «ЭВИС». Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.
Следователи считают, что энергетик в 2020 и 2021 году получил в качестве взяток 400 тыс. рублей. Деньги ему приносили предприниматели, занимавшиеся монтажом и ремонтом сетей наружного освещения в Челябинске. За взятки главный энергетик обеспечивал беспрепятственную приемку выполненных по контрактам работ.
— Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, — уточнили в региональном СУ Следственного комитета.
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