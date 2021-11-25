В Челябинске утром трамваи остановились из-за неисправности путей

Утром на улице было -16 Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинцам утром 25 ноября пришлось мерзнуть на остановках в ожидании трамвая (температура воздуха на улице составляла -16 градусов). По сообщениям горожан, вагоны застряли в районе Областного суда и на Северо-западе. Когда трамваи все же сдвинулись с места, вагоны оказались переполнены: на остановках скопилось уже большое количество пассажиров.

В «ЧелябГЭТ» сообщили, что к 9:15 движение уже возобновилось.

— В центре была неисправность путей, сейчас все восстановлено, — рассказали на транспортном предприятии.

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