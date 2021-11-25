В Челябинской области 642 человека за день заболели коронавирусом

В Челябинской области количество заболевших коронавирусом перевалило за 125 тысяч Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области выявили 642 новых случая коронавируса, в том числе два – у школьников. За все время эпидемии диагноз Covid-19 подтвердили у 125 323 жителей Челябинской области.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от коронавируса скончались 30 человек.

Сейчас Covid-19 болеют 17 175 южноуральцев.

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