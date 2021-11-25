После смерти четырех человек в квартире в Златоусте возбудили уголовное дело

Четыре человека погибли из-за газового водонагревателя. Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинской области после гибели четырех жителей Златоуста возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем смерть двух и более человек.

Тела 25-летнего мужчины и трех женщин 20-22 лет обнаружили в квартире одной из златоустовских многоэтажек вечером 24 ноября.

Как рассказали в региональном СУ Следственного комитета, на насильственный характер смертей ничто не указывает. По предварительной версии, прочной гибели молодых людей стала неисправная вентиляция газового водонагревателя. Газовая смесь из нее попала в жилое помещение, находившиеся в квартире люди отравились насмерть.

Проверку с привлечением экспертов Госжилинспекции начали в региональной прокуратуре.

— Будет проверено соблюдение законодательства при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, — сообщили в надзорном ведомстве.

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