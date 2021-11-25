Новый порядок выплат больничных в Челябинской области: эксперты расскажут об изменениях на пресс-конференции

С 1 января изменится порядок выдачи листов нетрудоспособности. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Челябинской области с 1 января 2022 года исчезнут бумажные больничные. Листы нетрудоспособности будут теперь только электронные. 26 ноября в 11.00 в пресс-центре «Комсомольской правды-Челябинск» состоится пресс-конференция о новом порядке выплат.

В ней примут участие представители Фонда социального страхования, регоператоров электронного документооборота, министерства здравоохранения и бизнес-сообщества Челябинской области.

На пресс-конференции выступят представители Челябинского отделения ФСС:

1. Трифонова Николаевна, заместитель начальника отдела назначения и осуществления страховых выплат Челябинского регионального отделения ФСС РФ

2. Шевелькова Татьяна, заместитель начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Челябинского регионального отделения ФСС РФ

Региональные операторы по электронному документообороту:

1. Смирнова Светлана, коммерческий директор ООО «Компания Тензор»

2. Чабриков Артем, специалист по работе с государственными органами. АО «ПФ «СКБ Контур»

Все желающие могут присоединиться к пресс-конференции, чтобы узнать последнюю информацию об изменениях и задать свои вопросы спикерам. Прямой эфир будет на платформах «Комсомольской правды-Челябинск»:

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