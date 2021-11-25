Коммерческую дирекцию макрорегиона «Урал» Tele2 возглавил Антон Антонов

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

В зоне ответственности Антона Антонова определение коммерческой стратегии макрорегиона и ее реализации с учетом анализа рынка и конкурентов, формирование долгосрочной стратегии компании в области развития дистрибуции, продуктового портфеля, маркетинговых инструментов и сервисного обслуживания.

Антон Антонов закончил факультет истории и политических наук Тюменского государственного университета, затем получил второе высшее образование по специальности «Экономика предприятия и управление персоналом». Карьеру в телекоммуникационной отрасли Антон Антонов начал более 17 летназад. До прихода в Tele2 работал в компании МТС, где последовательно занимал должности начальника по работе с бизнес-рынком филиала в ЯНАО, затем заместителя коммерческого директора В2В-направления макрорегиона «Урал», после перешел на позицию коммерческого директора МТС в Кемеровской области.

В 2014 году Антон Антонов присоединился к команде Tele2 в должности директора филиала Ханты-Мансийского автономного округа, где руководил проектами запуска бренда и сети 4G в регионе. В 2017 году был назначен на должность директора пермского филиала компании. В ноябре 2021 года Антон Антонов возглавил коммерческую дирекцию макрорегиона «Урал» Tele2.

Женат, воспитывает троих детей.

По информации от пресс-службы Tele2