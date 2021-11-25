Бюджет Челябинской области на 2022 год составит более 250 млрд рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли в первом чтении областной бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы. Объем поступлений в 2022 году составит 253,2 млрд рублей. Такой же будет и сумма расходов.

Прирост в сравнении с 2021 годом оставит 18% или 38,6 млрд рублей.

— Основная часть поступление региона — налоговые и неналоговые доходы, которые по прогнозу должны вырасти на 26% от первоначального плана, — доложил министр финансов региона Андрей Пшеницын. — Из-за экономических рисков расчеты проводились по консервативному сценарию прогноза социально-экономического развития региона. Еще один источник — федеральные трансферты, льготные бюджетные кредиты федерального уровня, остатки по итогам текущего года.

Не удалось освоить из областного бюджета 2021 года 27 млн рублей. Областной бюджет был принят в первом чтении большинством голосов. 3 человека проголосовали против, еще трое воздержались.

— Мы не поддерживаем документ, так как считаем, что нужно проанализировать и направить остаток на увеличение индексации социальных выплат, — высказался депутат Игорь Егоров.

Все замечания будут приниматься до 6 декабря. Во втором и третьем чтениях проект закона об областном бюджете депутаты рассмотрят 23 декабря.

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