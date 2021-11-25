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Спорт25 ноября 2021 12:43

Земские тренеры Челябинской области получат по миллиону рублей

Законопроект приняли депутаты регионального парламента
Ольга ЩАПИНА
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Тренеры, которые переедут в глубинку, получат миллион.

Тренеры, которые переедут в глубинку, получат миллион.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Законодательное собрание Челябинской области приняло решение о единовременной выплате тренерам, которые работают в небольших городах и селах. Материальная помощь за счет средств областного бюджета составит 1 млн рублей. Законопроект депутаты одобрили сразу в трех чтениях.

Право на единовременную выплату получили южноуральцы со средним или высшим физкультурным образованием, приехавшие работать в села, поселки или города с населением до 50 тысяч человек. Также по условиям они должны приехать из городов с населением более 300 тысяч человек. Тренер обязан отработать в сельском спортклубе пять лет, исключая отпуск по уходу за ребенком.

— Это поддержит молодых специалистов, которые будут работать в сельской местности, — подчеркнул председатель Заксобрания Александр Лазарев.

Первые выплаты планируется сделать в 2022 году. Действовать закон будет ровно год — до 31 декабря 2022.

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