В Челябинской области сотрудника Росимущества заподозрили в получении взятки

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудника отдела организации продаж и закупок МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях. Он подозревается в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в период 2019-2020 годов подозреваемый получил взятку на сумму более 400 тысяч рублей от директора коммерческой организации. В обмен на эти деньги сотрудник отдела должен был предоставить информацию о ликвидных объектах арестованного имущества, которые собирались выставить на продажу.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения подозреваемому.

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