В выходные челябинцам обещают плюсовую температуру и штормовой ветер

В Челябинской области потеплеет, но вновь пойдет снег

В Челябинскую область идет потепление. По прогнозу метеорологов, днем в субботу 27 ноября будет от -6 до +1 градуса. При этом местами пройдет небольшой снег, подует сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В воскресенье 28 ноября осадков не обещают. Будет немного холодней: от -6 до -1 градуса.

Перепад температур может поспособствовать образованию льда, но еще до потепления на дорогах в Челябинской области скользко. Днем в пятницу 26 ноября, как предупреждают специалисты, местами пройдет снег, возможны метели, а на дорогах образовалась гололедица.

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