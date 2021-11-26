Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 4:00

В Челябинске на трех перекрестках перестали работать светофоры

Их не включат до вечера
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Светофоры обесточили ради планового ремонта

Светофоры обесточили ради планового ремонта

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Челябинске с 8:00 26 ноября не работают светофоры на трех участках. Как рассказали в городском комитете дорожного хозяйства, ситуация не аварийная. Автоматически регулировать движение прекратили чтобы провести плановые работы на городских электросетях.

Отключены светофоры на пересечении улиц Горького и Механической, на перекрестке улиц Барбюса и Гончаренко, а также на пересечении улиц Бажова и Танкистов с проспектом Победы.

Включить светофоры планируют к 18:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru