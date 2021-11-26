В Челябинске на трех перекрестках перестали работать светофоры

Светофоры обесточили ради планового ремонта Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Челябинске с 8:00 26 ноября не работают светофоры на трех участках. Как рассказали в городском комитете дорожного хозяйства, ситуация не аварийная. Автоматически регулировать движение прекратили чтобы провести плановые работы на городских электросетях.

Отключены светофоры на пересечении улиц Горького и Механической, на перекрестке улиц Барбюса и Гончаренко, а также на пересечении улиц Бажова и Танкистов с проспектом Победы.

Включить светофоры планируют к 18:00.

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