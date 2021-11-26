Расходы жителей Челябинской области за год выросли на 13,6%

Подорожали товары и услуги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последний год расходы жителей Челябинской области возросли. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного региональной Контрольно-счетной палатой.

Общей объем расходов в январе-сентябре 2021 года вырос на 13,6% по отношению к тому же периода прошлого года. При этом траты на покупку товаров увеличились на 14,3%, а на оплату услуг возросли на 17,6%. Размеры обязательных платежей и взносов за год стали больше на 11,8%.

Номинальные денежные доходы на душу населения за год выросли на 9,1%. При этом реально располагаемые доходы (то есть, доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, скорректированные с учетом изменения потребительских цен) возросли только на 2,2%.

Номинальные доходы от предпринимательской деятельности в Челябинской области за год выросли на 16,9%, от социальных выплат — на 7,8%, а от оплаты труда — на 6,6%.

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