В Челябинской области 649 человек за день заболели коронавирусом

Почти 126 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области медики выявили 649 случаев заболевания коронавирусом – это максимум за все время с начала пандемии. Covid-19 обнаружили, в том числе, у восьмерых школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии умерли 30 южноуральцев.

Сейчас коронавирусом болеют 16 804 жителя Челябинской области.

За все время в регионе подтвердили диагноз Covid-19 у 125 972 человек.

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