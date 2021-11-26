В Челябинской области 649 человек за день заболели коронавирусом

Почти 126 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последние сутки в Челябинской области медики выявили 649 случаев заболевания коронавирусом – это максимум за все время с начала пандемии. Covid-19 обнаружили, в том числе, у восьмерых школьников.
По данным регионального министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии умерли 30 южноуральцев.
Сейчас коронавирусом болеют 16 804 жителя Челябинской области.
За все время в регионе подтвердили диагноз Covid-19 у 125 972 человек.
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