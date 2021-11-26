В Челябинске на 4 перекрестках изменят схему движения

Водителей попросили внимательно следить за изменениями
Фото: Алексей ФОКИН
В Челябинске поменяют правила проезда по четырем оживленным перекресткам. Схема движения изменится на пересечении проспекта Победы с улицами Косарева и Чичерина, а также на перекрестках Свердловского проспекта и улиц Либкнехта и Сони Кривой. На участках до середины декабря установят дополнительные секции светофоров и новые дорожные знаки, регулирующие движение по полосам.
В муниципальном комитете дорожного хозяйств пояснили, что изменения вносят ради снижения аварийности: проведенное исследование показало, что все четыре перекрестка — проблемные.
— Изменения позволят снизить число конфликтных точек по типу пересечения, обеспечить бесконфликтное выполнение маневра левого поворота, — уточнили в комитете.
Кроме того, на Свердловском проспекте и проспекте Победы рассчитывают уменьшить задержки и увеличить пропускную способность общественного транспорта.
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