В Челябинске откроется новый пункт с бесплатным тестом на ВИЧ

Почти каждый сотый житель Южного Урала живет с ВИЧ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который проходит 1 декабря, в Челябинске открылся новый пункт, где можно бесплатно пройти тест на ВИЧ. В этом же центре можно получить консультацию психолога.

Мобильный пункт разместился у входа в ТРК «Горки» с улицы Артиллерийской. Пройти экспресс-тест можно 28 ноября с 15:00 до 18:00.

— Почти каждый сотый житель Южного Урала живет с ВИЧ. Хуже всего, когда человек попадает в стационар на поздних стадиях болезни, имея осложнения. В таких случаях медицина практически бессильна, — говорит главврач Челябинского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

ВИЧ — одна из серьезнейших проблем страны. Россия занимает лидирующие позиции по заболеваемости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что на начало 2021 года в России только официально зарегистрировано около 1,5 миллиона человек, болеющих ВИЧ-инфекцией.

На Урале проблема разрослась до крайне устрашающей статистики, особенно в Челябинской и Свердловской областях. Челябинск за последние 7 лет трижды входил в список городов с высокой заболеваемостью ВИЧ, а Екатеринбург уже давно в народе прозвали «Столицей СПИДа».

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