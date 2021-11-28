На северо-западе Челябинска произошла массовая авария с участием двух машин ДПС

Сотрудники ГИБДД приехали оформлять ДТП и сами попали в аварию. Фото: ЧП | ДТП Челябинск/vk.com

Шесть автомобилей, среди которых две машины ДПС, попали в аварию на улице 250-летия Челябинска. Инцидент произошел ночью, в 23:40.

Как рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники Госавтоинспекции приехали на оформление пьяной аварии: 55-летний водитель Kia Rio сел за руль в нетрезвом виде. В это время в корейскую иномарку на полном ходу влетела Toyota Corolla, 32-летний водитель которой тоже оказался подшофе.

— От удара Kia Rio продвинулась вперед и столкнулась со служебным автомобилем Skoda Octavia, он урезался в Hyundai, тот — в другой служебный автомобиль (тоже Skoda Octavia), который, в свою очередь, столкнулся с ВАЗ 2110, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Как уточнили в полиции, в ДТП никто не пострадал. Нетрезвые водители будут привлечены к административной ответственности.

Момент аварии сняла камера «умного» домофона. На записи видно, что несколько человек вовремя заметили несущуюся Toyota Corolla и успели отскочить.

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