Шестой день подряд от коронавируса в Челябинской области умирает по 30 человек

Всего с начала пандемии в Челябинской области умерли 6 348 больных COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус продолжает уносить жизни южноуральцев. Со вторника, 23 ноября, в официальную статистику регионального Минздрава ежедневно попадает по 30 смертей. Всего с начала пандемии в Челябинской области умерли 6 348 зараженных COVID-19.

По данным на утром воскресенья, 28 ноября, заболевание подтверждено еще у 655 человек, что на два больше, чем днем ранее. Среди новых заболевших четверо школьников. Всего в регионе зафиксировано 127 280 случаев заболевания.

Выздоровели 1 480 человек. Всего ковид победили 105 776 пациентов. На лечении остаются 15 114 человек.

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