Один человек погиб на пожаре в старой четырехэтажке по улице Российской в Челябинске

В воскресенье, 28 ноября, на улице Российская 27а произошел пожар. В результате погиб один человек.
— Происходило горение в квартире на первом этаже на площади 15 кв. м. В квартире обнаружен погибший, — сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов.
Из подъезда успели эвакуироваться 30 человек. Как уточнили в ведомстве, огонь угрожал и другим квартирам.
— Дом пустотный. Если при простому, это старый дом, деревянные перекрытия с пустотами. По ним огонь может уйти в другие квартиры, — уточнил Егор Пахомов.
Открытый огонь был ликвидирован в 13:30.
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