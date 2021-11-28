Причиной ЧП в автосервисе Миасса, где пострадал человек, стала утечка газа в машине

Ударной волной вынесло дверь автосервиса. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области, Геннадий Ашихин, Инцидент Миасс/vk.com

В Миассе произошел взрыв газа в автосервисе, обустроенном в гаражах на объездной Машгородка. Пострадал мужчина, его увезли в больницу с ожогами рук.

В МЧС случившееся взрывом не называют.

— Произошла утечка газа из газового оборудования автомобиля, — уточнили журналисту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области. — Пострадавший направлен на осмотр в больницу.

В местном паблике «Инцидент Миасс» жители обсуждают случившееся. Кто-то предполагает, что у автомобиля было неисправно оборудование, кто-то считает, что сотрудники сервиса нарушили правила техники безопасности.

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