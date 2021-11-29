Челябинские спортсменки поднялись на пьедестал почета чемпионата мира по тхэквондо

Татьяна Минина завоевала "бронзу" на чемпионате мира по тхэквондо среди женщин. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Первый открытый чемпионат мира среди женщин завершился в Саудовской Аравии. Сборная России заняла на турнире первое общекомандное место, завоевав две золотых, четыре серебряных и две бронзовых награды. В составе российской дружины успешно выступили и две южноуральские спортсменки. Маргарита Близнякова (спортшкола «Буревестник», тренер — Дмитрий Тарасов) в весовой категории до 57 кг стала второй. Недавний призер Олимпийских игр в Токио Татьяна Минина (спортшкола «Коре», тренер Александр Энс) выиграла «бронзу» в весовой категории до 53 кг.

— Не то, что хотелось бы, но благодарность за то, что есть, — так в Instagram прокомментировала свое выступление вице-чемпионка Олимпиады Татьяна Минина.

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