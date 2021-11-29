В Челябинской области водителям скорой помощи облегчат условия труда

На станциях скорой медицинской помощи установят мобильные мойки, а сами автомобили будут оборудованы трекерами для вызова полицейских. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт провела встречу с фельдшерами и водителями станций скорой медицинской помощи. В ходе беседы она озвучила решения, которые были приняты губернатором региона Алексеем Текслером по улучшению условий труда работников СМП.

— В начале ноября состоялась наша первая встреча с фельдшерами и водителями станций Скорой медицинской помощи области. Эмоциональный и честный разговор тогда продлился больше двух часов. Наверное, потому, что впервые такая встреча стала возможна в стенах Правительства Челябинской области и на нее были приглашены самые активные работники службы, — отметила Ирина Гехт. — Да, это не всегда удобно для нас, но это всегда честно и «без купюр». Сегодня встретились вновь. Было менее эмоционально, сегодня многие улыбались и говорили слова благодарности.

По словам вице-губернатора, с 1 января 2022 года для сотрудников скорой медицинской помощи будет действовать 100% оплата ночных. Кроме того, все машины СМП оборудуют специальным трекерами для вызова полицейских в случае опасности.

Еще одним нововведением станет приобретение мобильных мойек для медицинских автомобилей. На трех подстанциях они уже сделаны, в ближайшее время установят на еще одной. В будущем эта практика распространится на весь регион.

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