В Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и потепление до +4 градусов

30 ноября и 1 декабря в регионе прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут доходить до 20 м/c. Фото: Евгения ГУСЕВА

Первые декабрьские дни в Челябинской области получатся не совсем зимними, поскольку в регионе потеплеет до плюсовых температур. Но также ожидаются и осадки в виде дождей и мокрого снега. Об этом сообщают синоптики челябинского Гидрометцентра.

Температура воздуха во вторник ночью, 30 ноября, составит -3, -8 С° (в низинах до -13 С°), а вот днем столбик термометра поднимется до +2, +3 С°. Будет переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололедные явления. Кроме того, в этот день ожидается сильный ветер, порывы которого дойдут до 20 м/c.

Ночью в среду, 1 декабря, температура воздуха составит -4, +1 С°, днем – 0, +5 С°. На протяжении всех суток будет облачно с прояснениями, а также небольшие и умеренные осадки в виде дождей и снега. Порывы ветра в первый декабрьский день не станут утихать и составят 15-20 м/c.

Температура воздуха ночью в четверг, 2 декабря, составит -4, +1 С°, а днем столбик термометра покажет -1, +4 С°. Будет облачная погода с прояснениями. Также в регионе ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. Что касается ветра, то его порывы будут доходить до 14 м/c.

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