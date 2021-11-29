МЧС предупредило о штормовом ветре и гололеде в Челябинской области

Из-за гололеда увеличивается риск возникновений аварий на дорогах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области ожидается образование гололеда на дорогах и сильный ветер. В связи с этим региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.

— Согласно сообщению Челябинского гидрометцентра, 30 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с, на дорогах гололедица, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

МЧС советует гражданам во время сильного ветра убрать вещи с балконов и закрыть окна. При перепадах напряжения нужно обесточить все электроприборы. Автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок на дальние расстояния, особенно на летней резине.

Кроме того, при штормовом ветре не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов и за деревьями — это небезопасно. Также не следует находиться под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Температура воздуха во вторник ночью, 30 ноября, составит -3, -8 С° (в низинах до -13 С°), а вот днем столбик термометра поднимется до +2, +3 С°. Будет переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

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