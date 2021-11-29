В Челябинской области пьяный водитель устроил ДТП с тремя автомобилями и снес дорожное ограждение

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Чебаркуле (Челябинская область) произошла авария с тремя автомобилями. Виновник ДТП в момент происшествия был пьян. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 48-летний водитель Volkswagen Passat при движении по улице Мира задел припаркованный автомобиль Toyota Corolla, затем на улице 9-Мая совершил касательное столкновение с автомобилем Toyota RAV4. После этого он въехал в дорожное ограждение и остановился.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД освидетельствовали водителя Volkswagen на состояние алкогольного опьянения. Прибор показал у мужчины превышение паров этанола в выдыхаемом воздухе 1,22 мг/л (минимальное допустимое значение – 0,16 мг/л).

— В отношении водителя было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состояние опьянения», — сообщили в ГИБДД. — Во время оформления материала водитель вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам полиции, выражался нецензурной бранью. В отношение него также был составлен административный материал по ст.19.3 КоАП РФ «невыполнение законных требований сотрудников полиции».

Кроме того, мужчину хотят привлечь к уголовной ответственности по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Если дело возбудят, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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