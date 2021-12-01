В Копейске назвали улицу в честь Александра Градского

Александру Градскому было 72 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области решили увековечить имя Александра Градского - в Копейске назвали улицу в его честь. Это место является для артиста малой родиной, поскольку он здесь родился.

— В честь нашего земляка Александра Градского – певца, музыканта, композитора, который являлся одним из тех людей, без которого нельзя представить российский культурный код, в городе Копейске названа улица, — сообщил в своем Instagram мэр Копейска Андрей Фалейчик. Где будет именно находиться улица, пока что неизвестно. В мэрии Копейска об этом пообещали сообщить позднее.

Известный артист умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. За несколько дней до своей смерти Александру Градскому стало плохо - давление упало ниже обычного. Его привезли в больницу с подозрением на инсульт. В тот момент он уже был без сознания.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске. Отец — Борис Фрадкин, инженер-механик, уроженец Харькова, эвакуированный с родителями в Челябинск в 1941 году. В 1957 году семья переехала в Москву. До 14 лет носил фамилию отца — Фрадкин, но после смерти матери Тамары Градской в 1963 году взял ее фамилию.

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