В Челябинской области полицейскому дали условный срок за разглашение гостайны

Сотрудника полиции из Магнитогорска судили из-за секретной информации
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Сотрудника магнитогорского управления МВД осудили за разглашение государственной тайны. Приговор полицейскому вынес Челябинский областной суд.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, секретные сведения сотрудник МВД раскрыл во время оперативно-розыскных мероприятий. Составляющая государственную тайну информация стала известна субъекту оперативно-розыскной деятельности (такой деятельностью в России могут заниматься полицейские, сотрудники ФСБ, ФСИН, таможенных и других государственных органов).
Суд приговорил виновного к году лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Бывшему сотруднику МВД также запретили в течение полутора лет занимать какие-либо должности на государственной службе.
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