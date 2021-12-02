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Происшествия2 декабря 2021 3:45

В Челябинской области полицейскому дали условный срок за разглашение гостайны

Виновного также выдворили с работы
Елена КОЛЧИНА
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Сотрудника полиции из Магнитогорска судили из-за секретной информации

Сотрудника полиции из Магнитогорска судили из-за секретной информации

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудника магнитогорского управления МВД осудили за разглашение государственной тайны. Приговор полицейскому вынес Челябинский областной суд.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, секретные сведения сотрудник МВД раскрыл во время оперативно-розыскных мероприятий. Составляющая государственную тайну информация стала известна субъекту оперативно-розыскной деятельности (такой деятельностью в России могут заниматься полицейские, сотрудники ФСБ, ФСИН, таможенных и других государственных органов).

Суд приговорил виновного к году лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Бывшему сотруднику МВД также запретили в течение полутора лет занимать какие-либо должности на государственной службе.

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