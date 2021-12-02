Медведь с ГЛЦ «Банное», которого поручил спасти челябинский губернатор, так и не вышел к людям

Зоологи опасались, что медвежата не переживут зиму. Фото: Алексей Текслер/Instagram.com
В середине октября на камеры на границе с Башкирией попали два медвежонка, которые искали еду в мусорных контейнерах. В соседнем регионе на животных выдали разрешения на отстрел.
Проработать спасательную операцию экологам, специалистам зоопарка и добровольцам поручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В результате на контакт пошла только медведица. Ее поселили в зоопарке в вольере отравленной медведицы и дали имя Шкода за игривый характер. А вот ее друга так и не нашли.
— Второй медведь не выходил больше на места кормежки, волонтеры на месте ведут наблюдение, — сообщили об итогах спасательной операции в пресс-службе зоопарка. — Все надеются, что весной появится.
В это время медведица Школа освоилась в Челябинске, у нее появились любимые игрушки, лакомства, и животное не торопиться ложиться в спячку.
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