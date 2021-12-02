Бывшего вице-мэра Магнитогорска отправили в СИЗО по делу о получении взятки

Валерий Измалков. Фото: Народный контроль / vk.com

Правобережный районный суд Магнитогорска избрал меру пресечения бывшему заместителю главы города Валерию Измалкову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Экс-чиновника отправят в СИЗО на два месяца, то есть до 1 февраля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

— Прокурором Правобережного района поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя главы Магнитогорска, обвиняемому в получение взятки в особо крупном размере, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По версии следствия, Измалков в течение 2015-2017 годов получил взятки на сумму свыше 2 млн рублей от предпринимателя за передачу в аренду земельных участков на территории Магнитогорска.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Они также осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

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