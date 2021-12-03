В Челябинске пройдут массовые соревнования по баскетболу среди спортивных школ

В открытом первенстве Челябинска будут участвовать почти полсотни команд. Фото ФБЧО.

Соревнования — открытое первенство города, стартуют в предстоящие выходные — 4 и 5 декабря. В Челябинске на площадке спортивной школы №8 (ул. Володарского, 14а) команды проведут свои первые матчи. В Федерации баскетбола Челябинской области сообщили, что детско-юношеский турнир, который будет проводиться на протяжении четырех месяцев, станет одним из самых массовых региональных соревнований. В турнире участвуют более 500 юных баскетболистов в возрасте от 8 до 12 лет из 47 команд Челябинской области. Всего будет проведено 110 матчей (игры будут проходить в Челябинске).

Соревнования пройдут под эгидой Управления по физической культуре и спорту Челябинска, непосредственным организатором в этом году выступает ЧРСОО «Федерация баскетбола Челябинской области».

Главный судья соревнований Алексей Перцев подчеркнул, что эти соревнования уникальны тем, что в них задействовано максимальное количество учащихся спортивных школ как Челябинска, так и всей области.

— У детей разный уровень подготовки, но мы стараемся составить группы так, чтобы сохранить конкурентную борьбу, и чтобы всем было интересно играть. Самое главное в этих соревнованиях — получение необходимой игровой практики и рост заинтересованности детей в занятии баскетболом.

Президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков, комментируя начало турнира сказал, что массовые детские соревнования — это самая важная часть работы Федерации.

— Мы строим баскетбольную пирамиду, в основе которой тысячи мальчишек и девчонок, играющих в баскетбол в своих общеобразовательных школах, дворах, часть из которых идет в спортивные баскетбольные школы, и очень немногие в большой спорт. Постараемся вывести эти соревнования на новый качественный уровень их проведения, — отметил Николай Сандаков.

За ходом соревнований можно будет следить в аккаунте ФБЧО в социальной сети ВКонтакте.

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