В Челябинске появилась новая школа дзюдо

Интерьеры нового центра. Фото: iartcev_jc/instagram.com

В Челябинске открыли центр дзюдо «Электрометаллург». Он находится рядом с одноименным бассейном на улице Российской. В торжественной церемонии открытия поучаствовали мэр Челябинска Наталья Котова и супруга губернатора Ирина Текслер.

Строительство центра оплатил Челябинский электрометаллургический комбинат. Как рассказали в центре, площадь здания – 2,5 тыс. квадратных метров. В спортивной школе есть три зала для занятий борьбой, мужские и женские раздевалки, тренажерный зал и врачебный кабинет.

Для родителей учеников оборудовали специальный зал ожидания. В нем установили диваны и телеэкраны. На последних в прямом эфире будут транслировать тренировки, так что родители смогут понаблюдать за спортивной подготовкой детей.

На обучение планируют принять до 600 человек, для всех учеников занятия дзюдо будут бесплатными.

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