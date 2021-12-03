В Челябинске появилась новая школа дзюдо

Интерьеры нового центра. Фото: iartcev_jc/instagram.com
В Челябинске открыли центр дзюдо «Электрометаллург». Он находится рядом с одноименным бассейном на улице Российской. В торжественной церемонии открытия поучаствовали мэр Челябинска Наталья Котова и супруга губернатора Ирина Текслер.
Строительство центра оплатил Челябинский электрометаллургический комбинат. Как рассказали в центре, площадь здания – 2,5 тыс. квадратных метров. В спортивной школе есть три зала для занятий борьбой, мужские и женские раздевалки, тренажерный зал и врачебный кабинет.
Для родителей учеников оборудовали специальный зал ожидания. В нем установили диваны и телеэкраны. На последних в прямом эфире будут транслировать тренировки, так что родители смогут понаблюдать за спортивной подготовкой детей.
На обучение планируют принять до 600 человек, для всех учеников занятия дзюдо будут бесплатными.
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