МЧС опубликовало видео с последствиями аварии возле Алого поля в Челябинске

Фото: кадр с видео
Региональное управление МЧС опубликовало видео с последствиями аварии, которая произошла сегодня утром рядом с Алым полем в Челябинске. Речь идет о ДТП, где перевернулся автомобиль такси с пассажиром.
На кадрах видно, как спасатели деблокируют из машины пострадавших, кладут их на носилки, а затем размещают в автомобилях скорой помощи.
В ГИБДД Челябинска рассказали, что водитель не справился с управления и наехал на бордюр. После этого машина перевернулась. Пострадали водитель такси и женщина-пассажир. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
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