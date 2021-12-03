В Челябинске открылся многофункциональный центр для мигрантов

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Ленинском районе Челябинска по улице Гагарина, 41 «а» открылся двухэтажный миграционный центр площадью 714 квадратных метров, в котором будут совместно размещаться сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону и Филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России.

Как отметил заместитель начальника ГУ МВД по Челябинской области Артур Рахматуллин, в новом многофункциональном миграционный центре есть все условия для приема граждан: просторные помещения, удобные места ожидания, а также новая мебель и оргтехника.

— Сочетание широкого спектра государственных услуг в сфере миграции в одном месте существенно сократит временные затраты заявителей. Кроме этого, огромным потенциалом обладает совместное размещение сотрудников Управления по вопросам миграции и Филиала по Челябинской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России, который способен снизить нагрузку на полицейских и обезопасить людей от обращения к теневым посредникам, — заявил Артур Рахматуллин во время открытия нового объекта.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В центре можно будет обратиться не только за квалифицированной помощью при подготовке заявлений и бланков для оформления заграничных паспортов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, гражданства Российской Федерации, но и сдать документы на патент, а также пройти экзамен и получить сертификат о владении русским языком.

Все желающие могут обратиться на прием по адресу: г. Челябинск, ул. Гагарина, 41 «а» с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, по пятницам с 09.00 до 16.45 (www.chelabinsk@pvsmvd.ru, тел.: 8-909-087-04-51; 8-909-087-04-63).

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