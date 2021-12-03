В Челябинске на шесть дней продлили ремонт трамвайных путей на улице Цвиллинга

Движение трамваев по улице Цвиллинга будет закрыто до 12 декабря. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске подрядчик не успел в срок выполнить работы по ремонту трамвайных путей на улице Цвиллинга. В связи с этим ограничения движения на этом участке будут продлены почти на неделю. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

— Все ограничения движения по улице Цвиллинга продлятся до 12 декабря 2021 года. Движение трамваев закрыто полностью, — рассказали в мэрии Челябинска.

За работы по ремонту трамвайных путей на улице Цвиллинга отвечает фирма «Урал-сервис-групп». Контракт с ней был заключен на сумму в 61,9 млн рублей. Причем изначально капитальный ремонт путей должен был завершиться до 6 декабря.

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