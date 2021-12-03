В Челябинское области назвали лучшие студенческие отряды региона

Фото: Челябинский областной студенческий отряд

Накануне в конгресс-отеле «Малахит» состоялся торжественный слет студенческих отрядов Челябинской области, посвященный окончанию третьего трудового семестра. На мероприятии были названы лучшие студенческие отряды региона, а также награждены активисты молодежного движения. Кроме того, с окончанием семестра ребят поздравил губернатор Алексей Текслер.

— Рад, что несмотря на пандемию, трудовой семестр в этом году прошел в привычном русле. Вы получили полезный трудовой опыт, обрели новых друзей, заработали своим активным трудом. Отдельное спасибо бойцам студенческих медицинских отрядов. Трудовой семестр для них не завершился, они и сегодня продолжают работать в больницах, поликлиниках, а волонтеры помогают в пунктах вакцинации нашей области. Я искренне горжусь вами, друзья. Спасибо за трудолюбие, неравнодушие, ответственность. Вместе мы преодолеем все трудности. Успехов и здоровья вам, — обратился к студотрядам по видеосвязи Алексей Текслер.

На мероприятии были подведены итоги регионального конкурса «Лучший студенческий отряд Челябинской области». Команды победителей объявляли почетные гости слета: заместитель главы города Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев, начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области (ГУМП) Светлана Калимуллина, начальник Управления по делам молодежи Администрации города Челябинска Наталья Хенкина, сотрудник Аппарата Центрального штаба Российских студенческих отрядов Ксения Юрченко, а также руководитель Челябинского регионального отделения Российских студенческих отрядов Юрий Болдырев.

В номинации «Лучший студенческий отряд проводников» победителем стал СОП «Локомотив» (ЧИПС). Лучшим студенческим сервисным отрядом признали ССервО «Avalon» (ЮУрГУ). В строительном направлении победу одержал ССО «Фрейа» (СФТИ НИЯУ МИФИ). Среди педагогического направления первым стал СПО «Адреналин» (ЮУГМУ). Самая большая интрига – объявление лучшего вузовского штаба студенческих отрядов Челябинской области. В этом году им стал штаб Южно-Уральского государственного медицинского университета.

Фото: Челябинский областной студенческий отряд

Благодарственные письма Главного управления молодежной политики получили Мария Патракова с проектом Школы первой помощи «Восемь способов остаться живым», Татьяна Тихомирова, которая организует Образовательный палаточный слет «#УралПозвал», и Марина Сазонова с проектом Областной добровольческой гражданско-патриотической акции «Уральский десант».

23 студента были отмечены Благодарностью и Почетной грамотой РСО со знаком отличия «За вклад в развитие Российских Студенческих Отрядов». Знака почета Челябинского областного студенческого отряда им. П. И. Сумина удостоены следующие представители организации: Марс Мухаметшин (ССО «Вавилон»), Анна Явнова (СОП «Колесо Фортуны»), Юлия Цесарская (СМО «Неотложка») и специалист Челябинского регионального отделения МООО «РСО» Ольга Пустозерова, а Почетный знак РСО «За активную работу в студенческих отрядах» в этом году был вручен 3 активистам – Марине Аминевой (СПО «Витя»), Сергею Суровцеву (СПО «Апельсин») и командиру отряда Уральского десанта «Наследие» Кириллу Черношвецу.

Фото: Челябинский областной студенческий отряд

Также за активную общественную деятельность куратору студенческих педагогических отрядов Челябинской области Елене Кучиной, представителю СПО «Эридан» Анастасии Ивановой и главному бухгалтеру Челябинского регионального отделения МООО «РСО» Махабат Коробейниковой были вручены благодарности и почетная грамота администрации города Челябинска.

— От команды администрации Челябинска поздравляю вас с окончанием третьего трудового семестра. Современные реалии сделали ваш трудовой сезон круглогодичным. Вы всегда первые откликаетесь на клики о помощи. Вы помогали с продуктовыми наборами и масками в прошлом году, два года благоустраиваете Челябинск, сейчас активно оказываете помощь на пунктах вакцинации. Я хочу выразить вам за это огромную благодарность. Трудовых успехов вам в дальнейшем! — поздравил студентов вице-мэр Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Фото: Челябинский областной студенческий отряд

Кстати, в этом году бойцы регионального студотрядов принимали участие во всероссийских сервисных проектах, работали проводниками в пассажирских поездах дальнего следования, трудились строителями и медицинским персоналом, матросами-спасателями на водоемах города Челябинска, а также вожатыми в детских оздоровительных лагерях и центрах.

Фото: Челябинский областной студенческий отряд

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