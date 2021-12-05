В Челябинской области началось снижение заболеваемости коронавирусом

Началось снижение случаев заражений. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки зараженных коронавирусом стало на 640 человек больше. Это меньше, чем за последние дни. Об этом сообщили в Минздраве региона. Среди заболевших четверо школьников.

За сутки ковид унес жизни 28 пациентов. Всего с начала пандемии диагноз был поставлен 131 816 южноуральцам.

Несмотря на печальную статистику, есть и положительная динамика — увеличилось число выздоровевших. Из больниц выписали 1 312. Всего побороть болезнь удалось 115 872 жителям области. Продолжают борьбу с опасным вирусом 9346 пациентов.

КСТАТИ

В Челябинске стартовала акция «Башня вакцинации». Призы разыграют среди тех, кто сделал прививку от коронавируса в период с 1 по 26 декабря 2021 года. А еще все вместе мы сможем поднять уровень вакцинации в регионе, который каждый вечер отображается на телебашне. Когда провакцинированных будет много, башня засветится полностью. Для того чтобы принять участие в акции, достаточно поставить первый компонент и заполнить простую заявку на сайте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru