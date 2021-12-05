В Челябинской области на такси за неделю пожаловались 25 раз

К работе такси оказалось много претензий. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области подвели итоги «горячей линии» по работе такси. За шесть дней поступило 25 обращений, из них пять письменных.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, жалобы были связаны с правилами оказания транспортных услуг и сроками. Жители также указывали на грязный салон, хамское поведение водителей, курение в машине, опасное вождение, отсутствие детских кресел и даже на то, что на автомобиле не оказалось значков такси. Встречались претензии и по поводу того, что во время поломки служба такси не прислала другую машину.

Всем обратившимся дали консультацию и рассказали, что делать в подобных ситуациях.

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