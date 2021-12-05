Челябинцы готовы потратить на подарки к Новому году около 13 тысяч рублей

О подарках стоит задуматься уже сейчас. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Челябинска рассказали сколько готовы потратить на новогодние подарки. По данным портала SuperJob, эта сумму составит в среднем 12,5 тысяч рублей.

В рейтинге бюджета на подарки Челябинск занимает девятое место среди городов-миллионников. В Москве, например, готовы потратить 17 тысяч рублей, в Красноярске и Ростове-на-Дону — 16 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 15 тысяч. Кстати, в 2019 году челябинцы были более щедрыми, средняя сумма, отложенная на подарки, составляла 13,3 тысячи рублей.

9% россиян готовят новогодние подарки для коллег, 19% подбирают презенты для друзей, но больше всего подарков планируют для родни. А 16% опрошенных и вовсе не намерены тратиться на подарки к Новому году.

Если вы не знаете, что дарить близким, как весело встретить Новый год или чем занять детей, переходите по ссылке. КП-Челябинск уже собрала уйму полезной и интересной информации.

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