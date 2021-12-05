В Челябинске запустили поезд до горнолыжного центра

Поезд запускают пятый сезон. Фото: ГЛЦ "Солнечная долина"

В Челябинской области начал курсировать мультимодальный поезд для горнолыжников «Снегирь». В новом сезоне первый рейс запустили 4 декабря.

Поезд отправляется с пригородного вокзала Челябинска и едет до Миасса, где можно пересесть на трансфер до ГЛЦ «Солнечная долина».

Этот сезон станет для «Снегиря» пятым. Поезд довозит пассажиров всего за 1 час 50 минут. Маршрут запускается в выходные и праздничные дни.

ЦЕНЫ

Билеты на маршрут продаются полными пакетами услуг. В этом сезоне добавлен пакет, включающий, кроме проезда и ски-пасса, прокат лыж или сноуборда на 4,5 часа. Стоимость такого пакета услуг составляет: для школьников и студентов — 1700 рублей, для взрослых — 1900 рублей.

Стоимость пакета, в который входят билеты на поезд и автобус в обе стороны, а также ски-пасс на 5 часов, составляет: для детей до 7 лет — 800 рублей, для школьников и студентов — 1350 рублей, для взрослых — 1600 рублей. Кроме того, пассажиры смогут приобрести трансфер до «Солнечной долины» без ски-пасса. Стоимость проезда туда-обратно составит 800 рублей.

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