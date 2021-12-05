В челябинской школе установили бюст Героя России, погибшего в Чечне

Евгений Родионов с детства мечтал быть военным. Фото: администрация Ленинского района

В Челябинске установили бюст Героя России Евгения Родионова. Память о нем увековечили в родной школе № 68 в Ленинском районе.

Учебное заведение уже носит имя героя, а мама Евгения Родионова каждый год со своей пенсии вручает денежную премию лучшим ученикам. В школе есть музей боевой славы, где отдельный стенд посвящен Родионову. Его имя также носит улица на северо-западе Челябинска.

Евгений Родионов родился 9 ноября 1965 года в Челябинске, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Воевал в Афганистане, Чечне. Будучи начальником разведки 108-го гвардейского парашютно-десантного полка в 1995 году участвовал в операции под селом Шатой. Группе удалось взять город и освободить пленных бойцов. Евгения Родионова и еще несколько человек представили к награде — званию Героя России. Но через два месяца в районе урочища Раздольное Евгений погиб, выполняя новое здание. Звание ему присвоили уже посмертно.

В Челябинск часто приезжают сослуживцы Евгения Родионова, чтобы отдать дань памяти. Фото: администрация Ленинского района

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