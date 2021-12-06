Челябинцев предупредили о похолодании и снегопадах

Во вторую неделю декабря погода обещает быть более зимней, чем в первую, когда шел дождь Фото: Александр ГЛУЗ

В понедельник 6 декабря в Челябинской области похолодает. По прогнозу метеорологов, днем температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. В горных районах будет холоднее: до -8. В Челябинске в 8:00 было -3.

По прогнозу, местами пройдет снег, а на дорогах сохранится сильная гололедица.

При этом подует ощутимый ветер: 3-8 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

По данным российского Гидрометцентра, во вторник 7 декабря дневная температура воздуха опустится до -7 градусов, а ночная — до -15.

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