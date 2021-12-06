На челябинском Северо-западе на весь день выключили два светофора

Светофоры включат только вечером
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Челябинске в понедельник 6 декабря отключили светофоры на двух перекрестках.
Автоматическое регулирование движения прекратили на пересечении проспекта Победы и улицы 40 лет Победы, а также на пересечении проспекта Победы и улицы Жилой.
Как рассказали в муниципальном комитете дорожного хозяйства, оба светофора не работают с 8:00. Вновь включить их обещают в 18:00.
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