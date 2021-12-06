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Общество6 декабря 2021 3:50

На челябинском Северо-западе на весь день выключили два светофора

Оба находятся на проспекте Победы
Елена КОЛЧИНА
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Светофоры включат только вечером

Светофоры включат только вечером

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске в понедельник 6 декабря отключили светофоры на двух перекрестках.

Автоматическое регулирование движения прекратили на пересечении проспекта Победы и улицы 40 лет Победы, а также на пересечении проспекта Победы и улицы Жилой.

Как рассказали в муниципальном комитете дорожного хозяйства, оба светофора не работают с 8:00. Вновь включить их обещают в 18:00.

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