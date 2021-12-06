В Челябинске запустят автобусы, троллейбус и трамвай по новым маршрутам

Уже действующие автобусные маршруты изменяется Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске в начале 2022 года запустят 4 новых и изменят 3 старых маршрута общественного транспорта.

Автобус по новому маршруту № 8 будет перевозить пассажиров между остановками «Мамина и «Академика Королева». На этот маршрут планируют направить автобусы большой вместимости, а интервал между ними должен составить 8-12 минут.

Также автобусы большой вместимости выпустят на маршрут № 9 «Мамина — Петра Столыпина».

Каждые 22 минуты на остановки должен будет приходить трамвай №12, который запустят по маршруту «Харлова — Чистопольская».

Каждые 12-20 минут перед остановками должны будут появляться троллейбусы №25, следующие по новому маршруту «ЧКПЗ — КБС».

Маршруты трех автобусов, уже курсирующих по челябинским улицам, станут длиннее.

Автобус № 18 будет ездить между Автобусным парком и ТРК «Алмаз».

Схема: миндортранс Челябинской области

Автобус № 483 (бывший муниципальный маршрут №83) станет перевозить пассажиров от ДК имени Маяковского в поселке Старокамышинск до челябинского ПкиО имени Гагарина.

Схема: миндортранс Челябинской области

Автобус № 2 будет курсировать по схеме «Мехколонна — улица Петра Столыпина».

Схема: миндортранс Челябинской области

Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, сейчас объявляют конкурсы по выбору перевозчиков, которые будут работать в Челябинской агломерации в 2022 году. Для подрядчиков планируют установить регулируемые тарифы Это позволит зафиксировать цену билета во всех видах общественного транспорта и использовать проездные билеты.

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