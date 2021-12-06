В Челябинске снова продлили ремонт трамвайных путей на улице Цвиллинга

В Челябинске вновь продлили сроки ремонта трамвайных путей на улице Цвиллинга. Работы ведут на участке между перекрестками с улицами Тимирязева и Свободы. На время ремонта полностью закрыто движение трамваев и ограничен проезд автомобилей. О продлении ограничений сообщил на совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

По его словам, для автомобилей проезд останется частично закрыт до 24:00 24 декабря. Но трамвайное движение по улице Цвиллинга по-прежнему планируют возобновить с 6:00 12 декабря.

За работы по ремонту трамвайных путей на улице Цвиллинга отвечает фирма «Урал-сервис-групп». Контракт с ней был заключен на сумму в 61,9 млн рублей. Причем изначально капитальный ремонт путей должен был завершиться до 6 декабря. Позже сроком его окончания называли 12 декабря.

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