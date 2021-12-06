В Миассе утонувшего рыбака доставали из толщи льда с помощью бензопилы

Мужчина буквально вмерз в лед. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области/vk.com

В Миассе на городском пруду утонул рыбак — пожилой мужчина провалился под лед. Его тело обнаружили утром в субботу, 4 декабря, в 500 метрах от берега.

— Только при помощи бензопилы и шанцевого инструмента спасателям Миасского отряда удалось деблокировать тело погибшего рыбака из толщи льда и передать его сотрудникам полиции, — сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Сейчас устанавливаются время, обстоятельства происшествия и личность погибшего.

Спасатели напоминают: лед толщиной даже 10-20 см. не является гарантией безопасности. Внимательность и бдительность нужно проявлять постоянно.

Всего за минувшую неделю сотрудники Поисково-спасательной службы Челябинской области совершили 20 выездов, в ходе которых спасено 13 человек, обнаружено четверо погибших.

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