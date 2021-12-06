В Челябинске 137 посетителей ТРК за неделю поймали на нарушении масочного режима

Челябинцам не дают забывать о масках во время предновогоднего шопинга Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске продолжают проверять соблюдение масочного режима в общественных местах. За прошлую неделю представители мэрии и полиции навестили 675 организаций, где сотрудники и посетители обязаны носить маски.

Проверили, в том числе, городские торговые центры: «Космос», «Алмаз», «Родник», «Кубу», «Горки», «Радугу», «Кировский», «Фиесту», «Синегорье» и другие. По результатам инспекций составили 137 протоколов в отношении граждан, нарушивших масочный режим. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы Челябинска по экономическому развитию Игорь Постнов.

Проверили также 11 развлекательных заведений и предприятий общепита, работающих в ночное время. Одно их них оштрафовали за работу после 23:00 и предоставление посетителям кальяна.

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