В Челябинской области за день 637 человек заболели коронавирусом

Смертность в регионе не уменьшается Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за последние сутки выявили 637 новых случаев коронавируса. Количество ежедневно регистрируемых заражений ежедневно росло более двух месяцев, но с прошлой недели начало снижаться. Днем ранее сообщалось о 640 заболевших.

Тем не менее, количество умирающих каждый день от ковидной пневмонии отсеется высоким. За последние сутки от коронавируса скончались 30 пациентов.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас 8663 жителей Челябинской области болеют Covid-19.

За все воем эпидемии коронавирус подтвердили у 132 453 южноуральцев.

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